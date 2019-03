Vzw voor musicalsterren in spe heeft na 12 jaar eigen stek: “Eindelijk niet meer voortdurend verhuizen” Kristof Baelus

04 maart 2019

18u08 0 Geel De vzw People on Stage heeft na 12jaar een eigen stek in de Stationsstraat in Geel. Drijvende krachten Tom Vleugels (40) en Inneke Theeuwen(37) laten kinderen kennismaken met theater en musicals. “Eindelijk moeten we niet meer schipperen tussen verschillende zalen.”

People on Stage geeft al 12 jaar theater- en musicalworkshops voor jongeren. Al die tijd moest de organisatie schipperen tussen verschillende locaties. Zo was het vaak moeilijk om hun materiaal te stockeren. Nu openen ze hun eigen ruimte in het oude pand van fitness Olympia.

“Dit is veel beter voor de jongeren en hun ouders maar ook voor de docenten, animatoren en helpers”, zegt Tom Vleugels. “Dat we niet meer continu moeten verhuizen tussen scholen en academies, brengt rust.”

Hun pand is nog niet volledig klaar. Binnenkort zullen de leerlingen van de richting Hout en Bouw uit het Sint Jozef Geel de open ruimte komen onderverdelen in verschillende ruimtes. De organisatie wil een podiumzaal voor zo’n 100 bezoekers, een repetitieruimte en enkele kleinere ruimten voor de individuele coaching.

Musical

People on Stage laat kinderen al twaalf jaar lang kennismaken met podium, dans, theater en muziek. Sinds zes jaar organiseren ze vijfdaagse zomerkampen en sinds drie jaar kan je er ook dagworkshops volgen tijdens de andere schoolvakanties.

Met de jaarwerking, die loopt van eind september tot begin april, werkt People on Stage met een volledige groep aan een musicalproductie. De kortere workshops bestaan uit dagprojecten rond dans, toneel en muziek.

“Jongeren die interesse hebben in musical kunnen bij ons hun talenten verder willen ontwikkelen”, klinkt het. “Momenteel bieden we nog geen echte academische lessen aan zoals op theaterscholen. Tijdens de zomerworkshops ontvangen we zo’n 850 jongeren op diverse locaties, tijdens de korte workshops ontvangen we zo’n 50 jongeren per dag.”

Voortaan zal People on Stage ook initiaties piano en viool organiseren. Uniek is dat de jongeren spelenderwijs kennismaken met de instrumenten, een heel andere aanpak dan tijdens de klassieke opleidingen.

Groeimogelijkheden

Tom en Inneke kunnen door hun eigen ruimte in de Stationsstraat doorgroeien. De twee zijn alvast zelfverzekerd om hun organisatie te laten uitgroeien naar een veelzijdige en creatieve organisatie in dans, muziek, podium en theater.