Vuilniswagen dumpt smeulend afval op straat 16 juni 2018

In Steenovens moest een vuilniswagen gisteren iets voor de middag een deel van de lading lossen. De ophalers merkten dat het afval was beginnen te smeulen en kieperden het daarom op straat.





De brandweer kwam ter plaatse om te blussen en daarna het afval weer op te kuisen. Het incident zorgde ervoor dat Steenovens een tijdlang volledig versperd was. (WDH)