Vroedvrouwen zamelen geld in voor Pleegzorg Vlaanderen Wouter Demuynck

05 december 2018

17u41 26 Geel Ook dit jaar dragen alle 30 vroedvrouwen van AZ Sint-Dimpna Geel hun steentje bij voor de Warmste Week van Studio Brussel. Nog de hele week verkopen ze aan het onthaal van het ziekenhuis en op hun eigen afdeling zelfgemaakte koekjes en andere lekkernijen ten voordele van Pleegzorg Vlaanderen.

De materniteit van AZ Sint-Dimpna startte vorig jaar voor het eerst een inzamelactie in het kader van De Warmste Week. De vroedvrouwen zamelden toen ongeveer 4.500 euro in voor CoCopus vzw en Moeders voor Moeders vzw, wat neerkomt op zo’n 900 verkochte zakjes met zelfgemaakte lekkernijen. Ook dit jaar zijn de vroedvrouwen aan het bakken gegaan. “We verkopen koekjes en wafels en er zitten ook echte kunstwerkjes bij”, vertelt hoofdverpleegkundige An Segers. “Dit jaar hebben we gekozen voor één goed doel, namelijk Pleegzorg Vlaanderen. We moeten op hen vaak beroep doen en zijn dan ook blij dat zij bestaan. Zij gaan op zoek naar pleeggezinnen, zowel voor jongeren als ouderen. Er zijn deze week al mensen die ook een pleegkindje hebben naar hier gekomen om iets te kopen. Zij waren tot tranen toe ontroerd dat we dit doen. Dan besef je toch dat het goed is dat we dit doen en dat die noodzaak er is.”

Alle 30 vroedvrouwen helpen op vrijwillige basis mee aan de inzamelactie door te bakken en/of te verkopen. Nog tot en met vrijdag kan je lekkers kopen bij hun standje. Op de dienst materniteit kan je de hele dag terecht, aan het onthaal van het ziekenhuis staat er van 12 tot 17 uur een standje. Een zakje lekkers kost telkens vijf euro.