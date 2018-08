Vrijwilligers maken wandelpad weer onkruidvrij 01 augustus 2018

Sinds maandagnamiddag kunnen wandelaars weer ongehinderd van het Zwaarvoerdersspoor naar de Velveken in Larum stappen. Trage weg 293 was helemaal dichtgegroeid met woekerend onkruid en dus totaal onbruikbaar. Tot in december 2015 was een volledige doorgang nog mogelijk, maar daarna verloederde de wegel en kregen netels en bramen er langzaam de overhand. Als gevolg daarvan nam het gebruik van de weg nog sterker af, waardoor het woekerend onkruid er nog meer begon te tieren.





Een vijfkoppige ploeg van De Brugpartij slaagde erin de trage weg op minder dan een dag over zijn volledige lengte weer begaanbaar te maken. "We hopen nu dat de mensen van Larum, zeker ook de kinderen, de trage weg weer gaan gebruiken", zegt Greet Bakelants, die in Larum betrokken is bij de Werkgroep Trage Wegen. "Want hoe meer je zo'n weg gebruikt, hoe minder snel hij weer overwoekerd geraakt."





Het opnieuw vrijmaken van de trage weg kadert in Camping Brug, een initiatief van De Brugpartij in de Geelse deeldorpen. Lijsttrekker Dirk Kennis en andere mensen van De Brugpartij slaan van zondag 29 juli t.e.m. maandag 13 augustus hun tenten (lees: mobilhomes) op in elk dorp. Ze verblijven er twee nachten en drie dagen om zoveel mogelijk over het leven te weten te komen. Daarbij proberen ze zich, zoals in Larum, ook nuttig te maken. (WDH)