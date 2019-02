Vrijwilligers gezocht voor tentoonstelling over WO II Wouter Demuynck

15 februari 2019

16u41 0

In september wordt de Tweede Wereldoorlog groots herdacht in Geel. Het is dan 75 jaar geleden dat Geel bevrijd werd. Een van de activiteiten is een overzichtstentoonstelling over Geel in de Tweede Wereldoorlog.

De tentoonstelling wordt samengesteld door het Geels Geschiedkundig Genootschap en het Geelse stadsarchief. Niet enkel de bevrijding, maar ook de oorlogsjaren en de impact daarvan op het dagelijkse leven van de Gelenaar komen aan bod.

De tentoonstelling loopt in de Halle van 14 september tot en met 27 oktober. Voor die periode zoekt het stadsarchief vrijwilligers om de balie te bemannen op vrijdag, zaterdag of zondag. Wil jij je steentje bijdragen aan deze tentoonstelling? Dat kan je laten weten via archief@geel.be of 014/56.66.90.