Vraag speelstraat aan voor 1 april 09 februari 2018

02u56 1

Ook in 2018 kun je als Gelenaar een aanvraag doen om tijdens de zomervakantie een speelstraat te organiseren in je eigen straat of in een deel ervan. Samen met je buren kies je op welke dag(en) en uren de straat volledig afgesloten wordt voor het verkeer. Enkel bewoners van de straat of mensen die er een garage hebben, mogen er 'stapvoets' doorrijden. Zo krijgen kinderen de straat als extra speelruimte terwijl de volwassenen samen iets kunnen drinken en de buren beter leren kennen.





Een speelstraat aanvragen kan voor een aaneensluitende periode van maximum veertien dagen of tijdens een of twee vaste dagen per week.





Je vindt de infobrochure 'Maak van je straat een speelstraat' en het aanvraagformulier op www.geel.be. Een papieren versie van de infobrochure kun je vragen bij het onthaal van het stadhuis. (WDH)