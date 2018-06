Vorming voor mantelzorgers 11 juni 2018

Op dinsdag 19 juni geeft dienstencentrum Luysterbos in samenwerking met CM de vorming 'Zorg voor jezelf'. Als mantelzorger ben je het gewoon om de zorg op te nemen voor een zieke of zorgbehoevende. Maar sta je ook wel eens stil bij je eigen noden? Maak je tussen alle zorg voor anderen ook nog tijd voor jezelf? Tijdens de vorming krijg je uitleg over het belang van zelfzorg en kun je ervaringen uitwisselen met andere mantelzorgers. Misschien vind je hier wel de ultieme tip. Een workshop handmassage sluit de namiddag af. Je ervaart zelf hoeveel deugd dit kan doen én je leert hoe je je zieke een handmassage kan geven. De vorming vindt plaats in dienstencentrum Luysterbos van 14 tot 16.30 uur. Inschrijven doe je bij het dienstencentrum, de vorming kost 3 euro. Inschrijven kan via 014/56.70.70 of dienstencentrum@geel.be. (WDH)