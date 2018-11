Voorbeeldig Geel bezoekt Oosterlo Wouter Demuynck

28 november 2018

13u33 0 Geel Voorbeeldig Geel, het project van het stadsarchief in samenwerking met Karel Swolfs, is ondertussen aan zijn vierde editie toe. Deze keer strandt de beeldencaravaan in het deeldorp Oosterlo. Je ontdekt er foto- en videomateriaal van Oosterlo en haar verenigingen over de eeuwen heen.

Als bezoeker is het niet alleen leuk om ondergedompeld te worden in het leven van toen, het stadsarchief vraagt ook jouw hulp bij het beschrijven van de foto’s. Herken je iemand of weet je nog iets over de activiteit? Was je zelf ooit lid van de vereniging of weet je uit welke tijd de foto ongeveer dateert? Alle informatie is welkom. Nadien worden alle gegevens verwerkt en kun je alle beelden met de beschrijving terugvinden op www.erfgoedbankgeel.be. Voor Voorbeeldig Geel Oosterlo mag je volgende onderwerpen zeker verwachten: toneel, kermis, harmonie, landelijke gilde, Mariadal, bezoek van de Koning… Daarnaast zijn er beelden en postkaarten van Oud Oosterlo. Ook zijn er leuke filmfragmenten over voetbal, koers op rollen en een trouwfeest van destijds.

Voorbeeldig Geel vindt plaats in zaal de Bonten Hannen op zaterdag 8 december (14 tot 19 uur) en zondag 9 december (10 tot 18 uur). Het beeldmateriaal dat je te zien krijgt, komt deels uit de foto- en videocollectie van het stadsarchief, maar vooral een inzamelactie van de verenigingen en inwoners van Oosterlo leverde veel materiaal op. Elk jaar landt Voorbeeldig Geel in twee deeldorpen. De volgende editie vindt plaats in de eerste helft van 2019, in Holven.

Heb je nog materiaal liggen over een van de Geelse gehuchten? Dan kun je steeds contact opnemen met het stadsarchief of met Karel Swolfs (karel.swolfs@telenet.be).