Voor wie nog een plekje zoekt om te studeren: bib helpt je uit de nood Wouter Demuynck

10 december 2018

13u04 0

Ben je student en op zoek naar een rustige plek om te studeren? Dan heeft de bibliotheek misschien wel het ideale plaatsje voor jou. Van 17 december 2018 tot en met 6 januari 2019 zorgt de bib ervoor dat de stille ruimte (studie- en werkplek) tijdens de middaguren open blijft. Er is ook een plek beschikbaar waar je even op adem kan komen met koffie of thee en waar je je lunchpakket kan nuttigen.