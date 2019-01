Volksdansen in Luysterbos Wouter Demuynck

02 januari 2019

Vanaf dinsdag 8 januari kun je in dienstencentrum Luysterbos tien lessen volksdans volgen. Weinig dansen roepen zoveel vrolijkheid en plezier op als volksdansen. Samen met de lesgever ga je al dansend de wereld rond, want je ontdekt volksdansen van binnen- en buitenland. Voor de lessenreeks betaal je 25 euro, met vrijetijdspas 12,50 euro. Je kunt je tot 8 januari inschrijven in het dienstencentrum.