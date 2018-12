Volg The Voice Senior-finale met Gelenaar John Leo op groot scherm Wouter Demuynck

24 december 2018

15u10 0

Aanstaande vrijdag treedt Gelenaar John Leo (66) aan in de finale van het VTM-programma The Voice Senior. Om John Leo te steunen, zal Chaudfroid Catering vrijdag een groot scherm plaatsen in feestzaal De Ganzerik (Ganzenstraat 62, Geel) zodat iedereen het programma samen live kan volgen. The Voice Senior begint vrijdag om 20.35 uur op VTM, de deuren van feestzaal De Ganzerik openen al om 19 uur.