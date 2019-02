Vogelnest in schouw vliegt in brand door kachel Kristof Baelus

25 februari 2019

22u37 1 Geel De brandweer zone Kempen werd maandagavond omstreeks 20.45 uur opgeroepen voor een huisbrand in Malosewaver in Geel. Bij aankomst bleek het om een brandend vogelnest in een schouw te gaan. De schade viel mee.

De bewoners hadden voor het eerst dit jaar hun kachel aangestoken. Plots kwam er abnormaal veel rook vrij. “Er bleek een vogelnest in de schoorsteen te zitten. Dat was in brand gevlogen”, zegt de bewoonster.