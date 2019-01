Vluchtelingen brengen toneelstuk ‘In their eyes’ Wouter Demuynck

03 januari 2019

Op donderdag 17 januari brengen Geelse vluchtelingen het toneelstuk ‘In their eyes’. Het stuk gaat over de ervaringen van de vluchtelingen bij hun aankomst in Geel. De gratis voorstelling vindt plaats in café de Werft en begint om 19.30 uur. Reserveren is niet nodig.

Heb je interesse in vrijwilligerswerk? Wil je graag vluchtelingen en anderstalige nieuwkomers wegwijs maken in Geel? Na de voorstelling krijg je ook nog informatie over de Buddywerking.