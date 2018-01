Vlaamse subsidies voor kunstonderwijs 02u31 0

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) maakte recent subsidies vrij voor energiebesparende maatregelen in de schoolgebouwen van het deeltijds kunstonderwijs. Midden vorig jaar konden scholen projecten indienen waarvoor men een toelage hoopte te bekomen. In de Kempen vielen vier scholen 'in de prijzen': de Academie voor Beeldende Kunsten in Mol (85. 301 euro), de Academie voor Schone Kunsten in Turnhout (51.827 euro), de Gemeentelijke Muziekacademie in Herenthout (125.207 euro) en de Stedelijke Muziekacademie in Geel (95.400 euro). (KDC)