Vincent Van Quickenborne komt spreken 02u24 0

Jong Vld organiseert op 17 januari een gespreksavond over lokale economie met Vincent Van Quickenborne, de burgemeester uit Kortrijk. Volgens de liberale jongeren hebben de Geelse handelaars en ondernemers het niet gemakkelijk. Daarom nodigen ze de Gelenaars en lokale ondernemers uit om mee te denken en te discussiëren over de toekomst van het handelsbeleid. "Winkelleegstand, parkeerbeleid en mobiliteit zijn nog steeds grote uitdagingen voor Geel. Tegelijkertijd bieden ze enorme kansen om van onze lokale economie een succesverhaal te maken. Dat bewijzen steden zoals Kortrijk en Mechelen die onlangs door VOKA werden gehuldigd als de meest ondernemer-vriendelijkste steden", vertelt Berten Kempen, die het thema economie opvolgt voor Jong Vld. "Op onze Blue Wednesday zal aan de hand van concrete succesformules zoals 'Kortrijk Zaait' of 'slim parkeren' het debat geopend worden. We willen handelaars en ondernemers samen brengen, ideeën uitwisselen en oplossingen vinden voor onze stad."





Iedereen is welkom op 17 januari om 20:00 uur in het vernieuwde Brouwhuis (Parking Nieuwstraat, Geel). (WDH)