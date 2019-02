Vijfde inbraak in minder dan twee jaar tijd in bestelwagens van Lavrijsen Parket: “30.000 euro aan gereedschap kwijt” Wouter Demuynck

21 februari 2019

20u00 0 Geel Het Geelse bedrijf Lavrijsen Parket zit de laatste tijd in de hoek waar de klappen vallen. Woensdag werd - in Brussel - al voor de vijfde keer in minder dan twee jaar tijd ingebroken in een van de bestelwagens. Door al die inbraken verloor het bedrijf al 30.000 euro aan gereedschap. Zaakvoerder Geert Lavrijsen zal zijn bestelwagens nu extra beveiligen.

Het team van Lavrijsen Parket plaatst in heel België parket, houten terrassen en houten gevelbekleding. Het bedrijf bestaat al vijftien jaar, maar het is pas sinds eind 2017 dat het te maken krijgt met de ene inbraak na de andere in zijn bestelwagens. “De eerste diefstal vond eind 2017 plaats in Valkenborch in Geel. Daarna waren er nog diefstallen in Wommelgem, Schoten en Hoboken”, zegt zaakvoerder Geert Lavrijsen.

Woensdag was het weer prijs, ditmaal in Brussel. “Terwijl onze mensen aan het plaatsen waren, werd de achterdeur opengebroken. Ik vermoed dat ze in het sleutelgat geboord hebben of het met een schroevendraaier hebben opengebroken. Daarna namen de daders allerlei gereedschap van merken als Bosch, Festool en Makita mee. Waarom men ons viseert? Op onze bestelwagens staat mooie reclame, ze weten wat we doen. Dan lijkt het logischer om eerst in onze bestelwagens in te breken in plaats van in een niet-beletterde wagen.”

Geert Lavrijsen blijft evenwel niet bij de pakken zitten en gaat zijn acht bestelwagens extra beveiligen. “De achterdeur en schuifdeur worden extra beveiligd, de cabine wordt uitgerust met een alarmsysteem en er komen extra stalen deursloten. Met ongeveer 1.015 euro per bestelwagen is dat natuurlijk ook nog een serieus prijskaartje bovenop de gestolen goederen.”