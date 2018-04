Vijfde Fietsbieb van Kempen geopend 05 april 2018

Na Mol, Retie, Turnhout en Ravels opende in Geel gisteren de vijfde Fietsbieb van de Kempen officieel de deuren. In de Fietsbieb kan je voordelig een tweedehands kinderfiets lenen. Zodra die te klein is, kan je hem weer inruilen voor een groter exemplaar. Wie lid wordt - wat 20 euro per jaar kost - kan een heel jaar lang fietsen lenen. Wie een goede kinderfiets schenkt, is meteen een jaar gratis fietsbieber.





De Fietsbieb opent een uitleenpunt in 't Vooruitzicht, het ontmoetingscentrum van OPZ Geel.





Je kan er steeds op de eerste woensdag van de maand terecht tussen 14 en 16 uur. (WDH)