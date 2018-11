Vierde editie van eindejaarscampagne ‘Ik knal zonder vuurwerk’ afgetrapt Wouter Demuynck

29 november 2018

16u18 0 Geel De eindejaarscampagne ‘Ik knal zonder vuurwerk’ van brandweerzone Kempen is inmiddels al aan de vierde editie toe. Met de campagne wil de brandweerzone oproepen om zelf geen vuurwerk af te steken.

De campagne begon in 2015 klein bij politiezone Balen-Dessel-Mol, maar kreeg elk jaar een groter draagvlak. Vorig jaar namen voor het eerste alle brandweerzones in Vlaanderen deel aan de campagne. “Er zijn dan ook heel wat instanties die geconfronteerd worden met de problemen en overlast die deze traditie met zich meebrengt. Soms is het tijd voor een mentaliteitsverandering en als hulpverleners willen wij daar graag het voortouw in nemen”, klinkt het bij brandweerzone Kempen. Ook ‘Help Brandwonden Kids vzw’ en tientallen steden en gemeenten verlenen hun medewerking.

De campagneaffiches tonen een brandweerman, ambulancier, paardenliefhebster en een kindje met haar hondje. Zij ‘knallen zonder vuurwerk… omdat ze weten wat de gevolgen kunnen zijn’. “Wij willen niemand het plezier van een prachtig spektakelvuurwerk ontnemen, maar adviseren om naar één van de vele geplande vuurwerkspektakels van een professionele vuurwerkafsteker te gaan kijken en zélf geen vuurwerk af te steken. Deze zijn gratis, veilig en zorgen ervoor dat de overlast voor mens en dier tot een half uur beperkt blijft.”

De infocampagne start officieel op 4 december. De boodschap zal dan verspreid worden via Facebook, Twitter, websites, infobladen, affiches… Wie de boodschap digitaal wil delen, kan dat doen via https://kempen.hulpverleningszone.be/. De affiches van de campagnebeelden kunnen ook per pakket besteld worden via communicatie@brandweerzonekempen.be. Een pakket bestaat steeds uit 40 affiches (10 van elke versie) en kost 20 euro.

