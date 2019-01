Vier studentes maken beenprothese voor jonge Egyptenaar: “Nu is hij eindelijk van de pijn verlost” Wouter Demuynck

17 januari 2019

16u40 0 Geel Vier studenten orthopedie van Thomas More hebben het leven van Samuel Moudi, een jonge Egyptenaar die bij een ongeval zijn onderbeen verloor, drastisch verbeterd. De prothese die hij in eigen land kreeg paste niet naar behoren, waardoor hij veel pijn leed. In het kader van hun bachelorproef maakten de vier studenten voor Samuel een perfect passende prothese.

De hulporganisatie ‘Live is beautiful’ van Vlaming Kris Huybrechts uit Hemiksem heeft haar thuisbasis in El-Tod. De organisatie probeert in Egypte vooral om straatarme kinderen degelijk onderwijs te geven en steunt hun gezinnen met onder meer voedselpakketten en kledij.

Voor elk probleem dat zich aandient, probeert Huybrechts een oplossing te vinden. En dus liet hij ook Samuel Moudi niet in de kou staan.

De jonge Egyptenaar werd het slachtoffer van een verkeersongeval. De verwondingen aan zijn onderbeen waren zo erg dat het been moest geamputeerd worden.

Hij had het geluk dat hij via de verzekering een prothese kreeg, maar die paste niet zoals het hoorde. Hij had niet minder dan veertien stockings (soort nylonkousen) nodig en hij had veel pijn. Om Samuel te helpen contacteerde Huybrechts de opleiding Orthopedie van de Thomas More-hogeschool in Geel.

Tahnee Smolders (Kapellen), Ine De Smedt (Hasselt), Adelien Denys (Leuven) en Anna Goris (Herentals), vier studenten van de afstudeerrichting Orthopedische Technologie, trokken zich het lot van Samuel aan en beslisten om voor hem een nieuwe prothese te maken in het kader van hun bachelorproef.

Vrijwilligerswerk in Egypte

Een correcte maatname is heel belangrijk om een goed passende prothese te kunnen maken. En dus trok Ine De Smedt, die al een opleiding kinesitherapie achter de rug had, in september 2017 naar Luxor om er een week vrijwilligerswerk te doen als kinesitherapeut. In die week ontmoette ze Samuel Moudi en verzamelde ze alle informatie die de studenten nodig hadden om de nieuwe prothese te maken.

“Dat was echt niet gemakkelijk”, blikt Ine terug.

“De taal zorgde voor een grote barrière en ik moest rekening houden met de beperkte middelen. Maar het was heel duidelijk dat Samuel hunkerde naar een oplossing. Hij had wonden, leed pijn en kon zonder krukken nergens komen. Het drukte zwaar op zijn sociale en werkleven. Voor hem kon het niet snel genoeg gaan. Ik heb hem zo goed en zo kwaad als het ging uitgelegd hoe de prothese er zou uitzien en hem ook voorzichtig verteld dat het nog wel een jaar zou duren voor hij ze zou krijgen.”

Evelyne Biesbrouck, die de bachelorproef coördineerde, is erg te spreken over het eindresultaat. “Ze hebben dat erg goed gedaan. Zo’n op maat gemaakt apparaat maken is niet evident, want alles moet passen aan alle contouren van het lichaamsdeel. Ook mag de prothese niet te lang zijn en moeten de vijzen op de juiste manier ingesteld zijn. Als je die persoon niet kan zien stappen, is dat een pak moeilijker.”

Met de informatie van de maatname gingen de vier studenten aan de slag en maakten ze een perfect passende prothese, die Samuel eind november van Kris Huybrechts overhandigd kreeg.

Huwelijk

Samuel arriveerde met zijn vriendin in El-Tod na een treinreis van bijna veertien uur, was heel moe, maar ging overgelukkig en met een brede smile terug naar huis. Maar eerst legde hij met zijn vriendin een definitieve datum voor hun huwelijk vast. Ze nodigden prompt Huybrechts uit om daarbij aanwezig te zijn.