Vicky kreeg 110 dagen om wilde mustang te temmen: "Rijden op een mustang: dat is the American Dream" 2018 om nooit te vergeten | PAARDENTRAINSTER VICKY CORSTIAENSEN (28) Wouter Demuynck

26 december 2018

11u26 5

2018 loopt op zijn einde. Tijd om nog eens terug te kijken op gebeurtenissen en verhalen die de afgelopen maanden het regionieuws kleurden. Onze reporters gingen opnieuw praten met dezelfde mensen van toen voor wie 2018 een jaar was om nooit te vergeten. Getuigenissen over hoop, een nieuwe start en elkaar steunen.

Geel 110 dagen kreeg Vicky Corstiaensen (28) uit Geel om een wilde mustang te temmen. Met dat paard moest ze in november als enige Belg deelnemen aan de eerste editie van de Extreme Mustang Race in de Verenigde Staten. Het resultaat was verbluffend: Vicky werd tweede en dus reservekampioen. Nu wil ze het paardenras in België zoveel mogelijk promoten.

