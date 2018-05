Verzekeringsmakelaar Fonsy Bellinckx komt op bij CD&V 01 juni 2018

Zelfstandig AXA-bankagent en verzekeringsmakelaar Fonsy Bellinckx (60) komt bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober op bij CD&V. Mobiliteit, het culturele en sportieve verenigingsleven, de algemene uitstraling van de stad en het reilen en zeilen in de deeldorpen liggen hem nauw aan het hart. "Via mijn beroepsbezigheden kom ik met vele Gelenaren in contact, waardoor de positieve zaken en de negatieve problemen in de Geelse maatschappij mij niet vreemd zijn", vertelt Bellinckx. In zijn vrije tijd is hij trombonist en bestuurslid bij de Centrumharmonie en de 2440 Big Band.





Op sportief vlak was hij vroeger actief als volleyballer en bestuurslid bij Radak Geel, Gevoc Geel en het huidige VC Geel. Hij is ook al meer dan 25 jaar lid van De Bruegelianen en mede-organisator van het Geels Kampioenschap Eiergooien. (WDH)