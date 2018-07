Vertraging voor telescopische zuil 05 juli 2018

De telescopische zuil die als kunstwerk op de Markt komt, zal pas eind volgende week geplaatst worden. Normaal gezien zou de telescopische zuil, een kunstwerk van Kris Vleeschouwer, deze week geplaatst worden. "De plaatsing wordt uitgesteld naar 12 of 13 juli omdat er nog enkele technische zaken in orde gebracht moeten worden", zegt schepen voor Cultuur en Toerisme Marleen Verboven.





De telescopische zuil zal tot 25 meter in de hoogte kunnen uitschuiven. De plannen voor een kunstwerk op de Markt dateren al van 2011. "Wegens technische en technologische moeilijkheden moest kunstenaar Kris Vleeschouwer de uitvoering meermaals uitstellen. De innovatieve zuil moet een van de blikvangers in hartje Geel worden. De werking van de zuil wordt aangedreven door sensoren bij vijf leefeenheden in het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum (OPZ) die de beweging van patiënten, bezoekers en personeel registreren", aldus nog Marleen Verboven. (JVN)