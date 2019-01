Verslaafde smokkelt 65 capsules cocaïne (goed voor halve kilo) van Suriname naar België Kristof Baelus

30 januari 2019

15u39 0 Geel Gary C. en Patrick W. moesten zich verantwoorden voor het smokkelen van cocaïne van Suriname via Parijs naar ons land. Gary C. slikte wel 65 capsules cocaïne, met een gewicht van 600 gram.

Gary C. dacht dat hij de kip met de gouden eieren had gevonden. Met één smokkeltrip van Suriname via Parijs zou hij zijn schulden kunnen aflossen. Voor 65 capsules cocaïne beloofde Patrick W. hem 5.000 euro.

“Het is dom en onverantwoord om zoveel capsules te slikken op zo’n lange vlucht”, zegt de openbare aanklager.

De verklaringen van de mannen liepen compleet uiteen. Wel duidelijk: Patrick W. had de trip geregeld had en had alle contacten. Hijzelf hield het op een familiebezoekje in Suriname.

Er hangt het duo een celstraf van 37 maanden boven het hoofd. Gary C. werd al 2015 reeds 27 keer veroordeeld voor verschillende feiten. De man bleek al tien jaar ernstig verslaafd te zijn aan verdovende middelen.

Vonnis op 27 februari.