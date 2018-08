Vernieuwing wegdek Gasthuisstraat duurt langer 25 augustus 2018

Door de weersvoorspellingen van de volgende dagen duren de onderhoudswerken aan het wegdek van de Gasthuisstraat langer dan gepland. De werken, uitgevoerd door Agentschap Wegen en Verkeer, kunnen tot uiterlijk 31 augustus duren.





Tijdens de werken is de Gasthuisstraat volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De omleiding voor plaatselijk verkeer loopt langs Westelijke Ring, Molseweg, Kievermont, Retieseweg en omgekeerd. Het doorgaand verkeer wordt omgeleid langs Westelijke Ring (R14), Noord-Zuidlaan (N19g), E34, N18 en N118 (Retie, Dessel, Mol). Fietsers rijden langs Diestseweg, Eikevelden en Laar of gaan met de fiets aan de hand over de voetpaden van de Gasthuisstraat. (WDH)