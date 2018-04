Vernieuwde Aldi opent morgen 20 april 2018

Aldi heeft voor zijn klanten in Geel een aangename verrassing in petto. De winkel in de Pas wordt als een van de eerste in België en als eerste in de Kempen omgebouwd naar het nieuwe Aldi-winkelconcept. Morgen wordt de vernieuwde winkel feestelijk geopend. "Voor ons nieuwe winkelconcept hebben we onze klanten gevraagd hoe hun ideale Aldi eruitziet", zegt Patrick Berghmans van Aldi. "Op basis van die antwoorden werd de winkelinrichting herbekeken."





Zo is er onder andere een uitgebreide broodafdeling, meer verse groenten en fruit, een nieuwe winkelindeling, nieuw meubilair en heldere ledverlichting. (WDH)