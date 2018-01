Vermoedelijke dealer gearresteerd 02u35 0

Het voorbije weekend hield de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout een drugsactie. De actie was zowel gericht OP drugs in het verkeer als naar drugsbezit en -handel. In totaal werden 38 personen gecontroleerd. Ook werden 2.400 voertuigen via de mobiele slimme camera gecontroleerd. Eén persoon die verdacht werd van het dealen in verdovende middelen (weed en hasj) werd gearresteerd. Hij werd, na zijn voorgeleiding bij de onderzoeksrechter, vrijgelaten onder voorwaarden. Er werden ook nog processen-verbaal opgesteld voor bezit van drugs en het niet-naleven van voorwaarden. (WDH)