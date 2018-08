Vermeende verkrachter opgepakt op Reggae Geel DERDE GELIJKAARDIGE FEIT IN VIJF JAAR TIJD WOUTER DEMUYNCK

07 augustus 2018

02u54 0 Geel De politie en het parket voeren een onderzoek naar een verkrachting Op Reggae Geel afgelopen weekend. Eén man werd bestuurlijk aangehouden.

Organisator Kris Eelen is aangedaan door de mogelijke verkrachting op Reggae Geel. "Het zou gebeurd zijn op de camping", reageert de organisator. "Volgens de politie is er direct aangifte gedaan. Ook op de camping is er immers een post van de politie. Daarna heeft de politie meteen ingegrepen. We zijn hiervan aangedaan, dit is verschrikkelijk en kan echt niet door de beugel."





De politie en het gerecht onderzoeken de zaak. In 2013 en 2015 gebeurden er gelijkaardige feiten. In 2013 werd een 30-jarige Nederlander aangehouden die verdacht werd van een poging tot verkrachting op een parking van het festival. In 2015 deed een 20-jarige vrouw aangifte van verkrachting op de camping.





Veel security

Eelen benadrukt dat er op het festival veel security is. "Op elke parking zijn er parkingwachters en op de camping is er veel security - zowel officiële security als onze medewerkers."





De politiezone organiseerde ook dit jaar op vrijdag en zaterdag grote drugscontroles op het festivalterrein. "De politiezone kreeg daarbij ondersteuning van drughonden van de federale politie en bijstand van andere politiezones", zegt korpschef Dirk Van Aerschot. "De festivalbezoekers werden aan de ingang van het terrein of op de camping gecontroleerd op het bezit, het gebruik en het verhandelen van illegale drugs. 124 festivalgangers werden na controle betrapt met drugs in hun bezit, vier dealers werden gevat en moesten voor de onderzoeksrechter verschijnen. Het ging hoofdzakelijk om cannabis. Verontrustend was de aanwezigheid van LSD op het festival, een gevaarlijke drug die in de jaren 60 vooral populair was. Eén persoon was zelfs dermate onder invloed van LSD dat hij door onze politieagenten en de medische hulpdienst begeleid werd naar het ziekenhuis. Zijn toestand was even zorgwekkend."





Drugscontroles

De drugsbezitters kregen een voorstel voor een minnelijke schikking van 75 euro voor cannabis of 150 euro voor andere drugs, die ze ter plaatse konden betalen. Op een enkele uitzondering na maakten de positief gecontroleerde personen gebruik van deze mogelijkheid.





Voor de niet-betalers werd een proces-verbaal opgesteld met het oog op een strafrechtelijke vervolging. Tijdens een actie 'drugs in het verkeer' op zondag werden nog tien bestuurders uit het verkeer gehaald omdat ze onder invloed van drugs achter het stuur zaten. Eén persoon had te veel gedronken en kreeg een rijverbod van 6 uur. Ten slotte werden vijf festivalgangers voor openbare dronkenschap of ordeverstoring administratief aangehouden en voor de gepaste duur opgesloten in de doorgangscellen.