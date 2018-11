Verdachten van inbraak chalet opgepakt Wouter Demuynck

21 november 2018

Politieagenten van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout konden zaterdagavond twee mannen oppakken die verdacht worden van een inbraak in een chalet in Geel. De bewoner van de chalet verwittigde de politie toen hij op camerabeelden twee mannen zag lopen. Een tiental minuten later werd het duo, waarvan één minderjarige, ingerekend.

Zaterdag 17 november omstreeks 19.47 uur zag een bewoner op camerabeelden twee mannen rond zijn chalet in Geel lopen. De bewoner, die op dat moment niet aanwezig was in de chalet, verwittigde de politie en gaf een beschrijving van het duo. “Bij een aanrijden merkten de ploegen twee mannen op in de omgeving die beiden een rugzak en werkhandschoenen droegen”, zegt korpschef Dirk Van Aerschot. “Daarnaast hadden ze ook een grote gevulde zak vast, wat overeenstemde met de beschrijving van de bewoner. Na controle bleek dat beide mannen inbrekersmateriaal en gestolen goederen afkomstig van de chalet op zak hadden.”

De verdachten, een 18-jarige man en een minderjarige uit Geel, werden voor verder onderzoek door de lokale recherche meegenomen. De meerderjarige verscheen voor de onderzoeksrechter en heeft voorwaarden opgelegd gekregen. De minderjarige is ter beschikking gesteld van de jeugdrechter. Het onderzoek loopt verder.