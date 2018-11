Verdachte van inbraak gevat Wouter Demuynck

17u27 0 Geel Vorige zaterdag werd een man gevat in Geel die verdacht wordt van een inbraak. In het voertuig van de verdachte werden juwelen, zonnebrillen, geld en parfum gevonden, die afkomstig zijn van een inbraak eerder gepleegd die avond. De man werd verhoord en verscheen zondag voor de onderzoeksrechter. Zijn aanhouding werd bevestigd.

Zaterdag 10 november omstreeks 20 uur merkte een interventieploeg van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout een Peugeot op met Britse nummerplaat in de Dokter Van de Perrestraat in Geel. Toen de ploeg besloot het voertuig en de inzittende te controleren, versnelde het voertuig in de richting van Geel-Ten Aard. De interventieploeg ging er meteen achteraan en riep de bijstand in van andere ploegen. “De Peugeot negeerde de verkeersregels en begon in de Vaartstraat te slippen”, zegt korpschef Dirk Van Aerschot. “Een man sprong uit het voertuig en liep weg in de richting van het kerkhof. Na een zoekactie met verschillende ploegen en met bijstand van een speurhond werd de man op de Turnhoutseweg gevat. Hij zat verscholen achter een haag.”

In het voertuig werden juwelen, zonnebrillen, geld en parfum gevonden. Al snel werd een link gelegd tussen de verdachte en een inbraak in Geel die eerder op de avond plaatsvond. Of de verdachte in aanmerking komt voor andere inbraken, wordt momenteel verder onderzocht. De verdachte, een 21-jarige Albanees, werd voor verder onderzoek door de lokale recherche meegenomen. Hij verscheen zondag voor de onderzoeksrechter, die zijn aanhouding bevestigde.