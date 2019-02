Verdachte van diefstal geldbeugel opgepakt Wouter Demuynck

18 februari 2019

17u35 0 Geel De lokale politie Zuiderkempen heeft zaterdag een 50-jarige man uit Laakdal opgepakt die verdacht wordt van de diefstal van een geldbeugel. De feiten speelden zich af in de zaak Prik en Tik in Zammel (Geel).

Op zaterdag 16 februari deed een vrouw uit Westerlo rond de middag inkopen in drankenhandel Prik en Tik in Zammel (Geel), op het grondgebied van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout. Wanneer ze haar goederen in de wagen laadde, vergat ze haar geldbeugel in het karretje. Eens thuis stelde ze vast dat ze die vergeten was. Wanneer ze snel terug ter plaatse ging, bleek dat een man de geldbeugel gestolen had.

De lokale politie Zuiderkempen zette extra ploegen in en kon een 50-jarige verdachte uit Laakdal identificeren. De verdachte gaf onmiddellijk een deel van de buit terug en wordt uitvoerig verhoord.