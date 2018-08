Verbindingsweg Geel-Retie drie weken afgesloten 03 augustus 2018

02u44 0 Geel De N118 in Dessel zal van maandag 20 augustus tot en met vrijdag 7 september volledig worden afgesloten voor het verkeer. Op de verbindingsweg tussen Geel en Retie worden er ter hoogte van de Europalaan in Dessel nucleaire bodemsaneringswerken uitgevoerd ten gevolge van de ontmanteling van het bedrijf FBFC International.

De werken aan de N118, ter hoogte van het kruispunt met de Europalaan in Dessel, verlopen in verschillende fasen. Momenteel zijn er al voorbereidende werken bezig waardoor er nu al één rijstrook is afgesloten. Tijdelijke verkeerslichten zorgen voor de doorstroming van het verkeer. Het autoverkeer zal een lange omleiding moeten volgen via Mol, via de Castelsebaan, Feynend, Zelm en Achterbos. Zo kan je via de Turnhoutsebaan en Donk opnieuw tot in Dessel en Retie rijden. Het zware verkeer moet omrijden via de E34 en de N19, de verbindingsweg tussen Geel en Turnhout. Ook het fietsverkeer zal van 20 augustus tot en met 31 augustus niet kunnen passeren. Voor hen is er een omleiding via Provinciaal Groendomein Prinsenpark in Retie. Tijdens de werken zal de Europalaan bereikbaar blijven via een tijdelijk werfweg die bereikbaar zal zijn via Zandbergen in Dessel. Deze fase van de werken duurt normaal gezien tot en met vrijdag 7 september. Daarna start de laatste fase waarbij er opnieuw één rijstrook zal worden afgesloten ter hoogte van de werfzone. Verkeer is dan opnieuw mogelijk in beide richtingen.





Begin november moet alles klaar zijn en kan de weg weer volledig open gaan. (BHR)