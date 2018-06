Veertien speelstraten deze zomer 22 juni 2018

In Geel worden dezer zomer veertien straten omgetoverd tot een speelstraat. Dat gebeurt in de deeldorpen en op verschillende momenten. "Tijdens een speelstraat kunnen buren een praatje slaan, samen iets drinken en elkaar beter leren kennen. Maar bovenal krijgen de kinderen vrij spel: voor één keer moeten ze geen rekening houden met het verkeer en kunnen ze naar hartenlust spelen in hun straat", klinkt het bij de stad. Om tijdelijk een speelstraat te worden, moet 80 procent van de bewoners akkoord gaan dat de straat wordt afgesloten voor het verkeer. Deze zomer gaat het om de Anemoonstraat, Beekhoek, De Bocht, Drieskens, Gansakker, Goorkens, Hollandsebaan, Holven, Huttenstraat, Larumsebrugweg, Mannestraat, Pastoor Dergentstraat, Scheplakens en Vlinderstraat. (JVN)