Vechtpartij in motorcafé kost veertiger 2 jaar cel 01 maart 2018

03u02 0 Geel Een 44-jarige man uit Geel is door de strafrechter in Hasselt tot een gevangenisstraf van 2 jaar veroordeeld voor een vechtpartij in café Route 184 in Leopoldsburg. Jimmy L. sloeg er in juni 2015 een Bulgaar (51) bewusteloos op het terras van het café.

Gelenaar Jimmy L. (44) was op 28 juni 2015 betrokken bij een vechtpartij in café Route 184, het clubhuis van de Red Devils, een motorclub die bevriend is met de Hells Angels. Kort na middernacht werd een 51-jarige Bulgaar bewusteloos op het terras van een restaurant in de Stationsstraat in Leopoldsburg aangetroffen. Aanvankelijk was het een raadsel wat het slachtoffer overkomen was. Iedereen hield de lippen stijf op elkaar. Maar niet veel later meldde de vriendin van Jimmy L. zich bij de politie. Ze biechtte op dat haar vriend door het lint was gegaan. De politie wilde een bezoekje brengen aan het motocafé, maar was er niet welkom. Uit camerabeelden bleek achteraf wel dat Gelenaar Jimmy L. de Bulgaar meerdere slagen en trappen gaf totdat hij het slachtoffer het bewustzijn verloor. Daarna werd het slachtoffer als een pop op het fietspad gelegd, en later werd nog een emmer water over het terras uitgegoten terwijl de Bulgaar nog steeds op het terras lag. Het slachtoffer kwam pas twee uur later bij bewustzijn.





De Bulgaar verklaarde aan de politie hoe hij in het café plots werd lastgevallen door een groep andere aanwezigen. Hij hield aan het geweld onder meer een schedelbreuk, kneuzingen en een blauw oog over . De man was ook een tijd werkonbekwaam. "Het slachtoffer zal zich deze gruwelijke mishandeling blijven herinneren", stelt de rechter in het vonnis. Hij krijgt een schadevergoeding van 3.581,96 euro. Die schadevergoeding kan later nog oplopen als blijkt welke kosten er nog gemaakt moeten worden aan zijn gebit. (JVN/BVDH)