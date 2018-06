Vanaf 18 juni verloopt verkeer voor Astor via werfweg 09 juni 2018

Op donderdag 7 juni is Astor gestart met de voorbereidende werken van een werfweg die uitkomt op de Groenstraat. De aanleg van de werfweg startte aan de kant van de Astorsite en zal enkele dagen duren. Vermoedelijk kan vanaf maandag 18 juni alle werfverkeer via de Groenstraat verlopen. Vanaf het moment dat de werfweg klaar is, is de werf niet meer toegankelijk via de Klein-Veldekensstraat.





Vertraging

De voorbereidingen voor de bouw van zorgsite Astor tussen Groenhuis en Klein-Veldekensstraat zijn eind mei gestart. De bouwvergunning verplicht vzw Astor om voor de duur van de werken een werfweg aan te leggen naar de site waar het een zorgcomplex met een 170-tal woongelegenheden wil optrekken. Die weg was uitgetekend tussen de werf en Groenstraat. De aanleg van deze werfweg was van bij de opstart van het project gepland, maar het overleg met de grondeigenaren liep vertraging op. Na intensief overleg met stad Geel en de grondeigenaars heeft vzw Astor op 1 juni een overeenkomst gesloten die de toegang naar de werf voor het woonzorgproject mogelijk maakt via de achterliggende percelen van Groenstraat.





De werfweg heeft een tijdelijk karakter en wordt na oplevering van de bouwwerken weer verwijderd. In augustus 2018 stelt Astor een mobiliteitsbureau aan dat in overleg met de buurt en stad een bijkomende studie zal uitvoeren over de definitieve weg naar het zorgcomplex als de werken beëindigd zijn.





