Van criminoloog tot fitcoach voor een gezonde levensstijl Kristof Baelus

15 december 2018

19u21 0 Geel Lore Helsen (24) uit Tongerlo werkt als criminoloog in een forensische psychiatrie waar geïnterneerden zijn opgenomen. Daarnaast was ze door haar persoonlijke strubbelingen al heel haar leven bezig met het streven naar het ideale lichaam. Vandaag de dag ontplooide ze zich tot fitcoach waar ze anderen coacht op weg naar een gezonde en actieve levensstijl.

Als criminoloog bepaald Lore mee welke risico’s er zijn op herval bij geïnterneerden. Zo staat ze mee in voor het bepalen van de risicofactoren en bepaalt ze in samenspraak met een behandelend team welke vrijheden iemand toegekend zou krijgen. “Het gaat er hier wel ernstiger aan toe dan in mijn job als fitcoach”, zegt Lore. “Toch gebruik ik mijn vaardigheden die ik verworven heb als criminoloog ook tijdens mijn begeleidingen als fitcoach.”

Diëten

Doordat Lore al bijna heel haar leven worstelde met haar uiterlijk voelde ze zich zeer onzeker. Ze probeerde zowat elk dieet dat er bestaat, in de hoop om gelukkiger te worden. Telkens bekwam ze wel wat resultaat, al was dit moeilijk te behouden. “ Telkens ik in de spiegel keek voelde ik me onzeker en kon ik wel wenen” zegt Lore. Door haar nare ervaring met verschillende soorten diëten vertrekt ze nu vanuit het standpunt wat haar lichaam wel en niet nodig heeft, dit geeft mentaal een zeer andere insteek. Lore is toen beginnen sporten en volgde enkele opleidingen tot personal trainer. Hiermee wil ze ook anderen aanzetten een goede levensstijl te bekomen.

Lore werkt vanuit een kantoor in Geel, dat gelegen is boven een sportzaal. Als fitcoach wil Lore niet enkel werken rond sport of voeding maar zorgt ze voor een evenwichtige combinatie van beide. “Het voordeel hiervan is dat ik een totaalplaatje kan aanbieden. Een traditionele personal trainer werkt vaak enkel rond sport, een diëtiste werkt vaak enkel rond voeding”, zegt Lore. “Veel mensen vergeten dat een resultaat maken bestaat uit 80% voeding en 20% beweging.”

Hype

“Ik zie een fitcoach niet echt als een hype maar eerder iets als op een goede manier een gezonde levensstijl te kunnen aanhouden”. Wanneer mensen starten gaan ze na een tijdje de meerwaarde inzien van een gezond lichaam. Tegenwoordig speelt ook sociale media een belangrijke rol bij jongeren, hierdoor leggen ze de lat vaak hoog voor zichzelf. “Ook hierbij wil ik jongeren graag begeleiden, al is het soms aangewezen om ze ook eens af te remmen. Sommigen willen iets te ver gaan om hun ideale lichaam te bekomen.”

De levensstijl die veel mensen de dag als vandaag als normaal beschouwen is helaas niet zo gezond voorn ons lichaam. Vroeg of laat heeft dit gevolgen of laat het zijn effect na. “Ik vermoed dat er steeds meer mensen gaan zijn die de hulp van een fitcoach kunnen gebruiken om heb een gezond alternatief te bieden dat ze probleemloos kunnen volhouden.”