Vals Paterke viert vijfde verjaardag met fris en fruitig feestbier 11 april 2018

02u49 0 Geel Met het Vals Paterke Feestbier brengt hobbybrouwer Ivan Geudens al zijn vierde soort bier op de markt. Vijf jaar geleden lanceerde hij zijn Vals Paterke Tripel en die verjaardag wordt gevierd met nóg meer bier.

Ivan Geudens brouwt al zo'n 20 jaar zijn eigen bier, maar pas in 2013 kwam voor het eerst zijn Vals Paterke Tripel op de markt. Ivan had gepland slechts 1.000 liter te brouwen, maar zijn bier overtrof ruimschoots de verwachtingen. "Uiteindelijk werd het 18.000 liter. In het tweede jaar zat ik aan 27.000 liter en het derde jaar al aan 37.000", lacht Ivan. In de loop van de jaren zijn Vals Paterke Goud en Vals Paterke Dubbel erbij gekomen.





Om de vijfde verjaardag van zijn bier te vieren, lanceert Ivan nu zijn Vals Paterke Feestbier. Het bier lijkt wat op de tripel, maar is frisser en bevat minder alcohol. "Ik heb het recept van de tripel gebruikt, maar het alcoholpercentage is 7,5% in plaats van 8,3%. Daarnaast heb ik een Amerikaanse hop, die ik ook voor Vals Paterke Goud gebruik, met toetsen van mandarijn en een andere, nieuwe Amerikaanse hop met toetsen van citrus eraan toegevoegd. Die citrustoetsen maar vooral de nieuwe techniek van dry hopping, waarbij de hop aan afgekoelde wort wordt toegevoegd, zorgen voor een fruitige, frisse smaak. Een ideaal terrasbier dus."





Van het Vals Paterke Feestbier zal slechts 5 à 10.000 liter gebrouwen worden. "Het zal wel sowieso in alle Geelse drankhandels en cafés beschikbaar zijn. Ook ben ik nog van plan om in september een Vals Paterkesfeest te organiseren om de verjaardag met mijn trouwe klanten te vieren." (WDH)