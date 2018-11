Vader en zoon beschuldigen elkaar van moord Hoofverdachten in dossier Sara Laeremans blijven in cel Jef Van Nooten

09 november 2018

15u55 5 Geel In het onderzoek naar de moord op Sara Laeremans (21) staan de twee hoofdverdachten lijnrecht tegenover elkaar. “Ik ging samen met mijn zoon naar Geel, maar Glenn heeft haar gedood”, verklaarde ex-schoonvader Patrice M. Zoon Glenn beweert dan weer dat alleen zijn vader die dag naar Geel is gereden.

Sara Laeremans uit Geel, moeder van twee jonge kinderen, werd op 22 oktober 2017 dood aangetroffen op haar appartement aan Brigandshof in Geel. Het was haar moeder zelf die het lichaam van Sara ontdekte. Een autopsie bracht aan het licht dat ze was vermoord.

Pas vorige maand, bijna één jaar na de moord, werden drie verdachten opgepakt: Sara’s ex-vriend Glenn M. (27) en zijn ouders Patrice M. (52) en Inge M. (46).

Het drietal verscheen gisteren voor de raadkamer in Turnhout. Die besliste dat zowel Glenn als Patrice nog langer in de gevangenis moeten blijven. Het dossier tegen Inge M. werd met een week uitgesteld omdat haar nieuwe advocaat het dossier nog moet besturen.

Wie nu precies Sara heeft gedood, is nog niet duidelijk. Zoon Glenn en vader Patrice beschuldigen elkaar van de moord. “Mijn cliënt ontkent in alle toonaarden dat hij diegene is die Sara om het leven heeft gebracht. Hij heeft wel een gedetailleerde verklaring afgelegd over wat hij weet”, vertelt Pieterjan Heremans, advocaat van Patrice M.

Patrice M. verklaarde aan de speurders dat hij samen met Glenn met de trein vanuit Izegem naar Geel is gereden. “Maar zonder het besef dat er iets zou gebeuren”, aldus nog meester Pieterjan Heremans. “Glenn had een turbulente relatie met het slachtoffer. Hij had aangegeven dat hij nog eens met Sara wilde gaan praten. Mijn cliënt is mee gegaan. Maar op het moment dat Sara om het leven is gebracht, stond mijn cliënt buiten te wachten. Hij was het appartement niet mee binnen gegaan. Op een bepaald moment riep Glenn hem binnen. Daar heeft hij dan het levenloze lichaam aangetroffen.”

Volgens Patrice M. heeft zijn zoon dus de moord gepleegd. Maar Glenn beweert het tegenovergestelde. Hij verklaarde aan de speurders dat hij die bewuste dag helemaal niet naar Geel is gereden. Volgens Glenn is zijn vader op zijn eentje naar Sara gegaan.

“Glenn legt de schuld in de schoenen van mijn cliënt, maar ik geloof de versie van Patrice”, aldus Pieterjan Heremans. “Mijn cliënt is opgelucht dat hij eindelijk de waarheid kan vertellen. Hij heeft al die tijd zijn zoon willen beschermen, maar zat er wel mee in zijn maag. Ook al was hij zelf niet rechtstreeks betrokken bij haar dood.”

Verder onderzoek zal moeten uitwijzen wie de waarheid spreekt. Mogelijk kunnen camerabeelden aantonen of Glenn al dan niet in Geel is geweest die dag. Volgens Patrice hebben ze samen heel de nacht doorgebracht in Geel en omgeving. “Vooraf was het de bedoeling dat ze dezelfde avond nog de trein terug naar Izegem zouden nemen. Maar het was te laat geworden. Ze hebben dan ’s morgens de eerste trein terug genomen.”

Inge M. bleef volgens Patrice thuis bij de kleinkinderen. Zij werd mee opgepakt omdat ze haar zoon – die kort na de moord al verdacht werd – een vals alibi zou hebben verschaft.