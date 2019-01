Uitgestelde werken aan Valkenborch vinden volgende week plaats Wouter Demuynck

17 januari 2019

18u09 0 Geel De werken aan een hoofdriool in Valkenborch van eind december zijn al enkele keren uitgesteld door (weers)omstandigheden. Normaal zullen de werken nu in de week van 21 januari plaatsvinden en anders worden ze uitgesteld naar een drogere periode later dit jaar.

In de week van 21 januari, vermoedelijk op 22 en 23 januari, zal een firma werken aan de riolering en zal het gedeelte tussen Elsum en Leliestraat afgesloten zijn voor alle verkeer. Ook het kruispunt met de Leliestraat is afgesloten. Er is een omleiding voorzien via Kwakkelberg - Rauwelkoven - Elsum en omgekeerd.

De werken zijn zeer weersgevoelig. Op de plaats van de herstelling in het riool mag geen water stromen. Daarom worden hoger gelegen pompstations tijdelijk buiten dienst gesteld. Als het op dat moment zou regenen, zou er mogelijk niet genoeg water gebufferd kunnen worden in het stelsel met wateroverlast als gevolg. Daarom moet het voldoende droog zijn voor de werken kunnen starten.

De werken worden begeleid door Aquafin. Wie vragen heeft, kan contact opnemen met het contactcenter van Aquafin op 03/450.45.45. Het contactcenter is elke werkdag bereikbaar van 8 tot 19 uur.