Uitbaters De Post openen tweede brasserie op Markt 31 mei 2018

02u54 0 Geel Katrien Janssens en Dave Verboven van de populaire brasserie De Post openen midden juni een tweede zaak op de Markt. Brasserie Odette komt er in het voormalige pand van brasserie Van Gogh, dat in juli 2017 failliet ging.

Een tweede zaak was noodzakelijk aangezien De Post momenteel vaak volzet is. "We moesten geregeld mensen weigeren. Met Odette hebben we een mooi alternatief voor De Post", vertelt Katrien Janssens, wiens partner Dave Verboven het management van de zaak op zich zal nemen. Odette zal veel gelijkenissen vertonen met De Post, al zullen er ook andere accenten gelegd worden. "Het wordt opnieuw een gewone brasseriekeuken. De menukaart zal wel iets beperkter zijn, want voor een nieuwe zaak is een grote kaart zoals die van De Post niet haalbaar. Bij Odette willen we echter vooral de nadruk leggen op de beleving. Er zal een halfopen keuken komen waardoor die voor de klanten deels zichtbaar is. De pronkstukken zijn een Josper houtskoolgrill en een kippenspit, waarmee we kwaliteitsvlees willen bereiden."





Bij Odette kan je dagelijks vanaf 11 uur terecht voor een gevarieerde lunchkaart, na de middag voor een heerlijk stukje taart uit de taartenvitrine of 's avonds voor een gezellig diner. De keuken is doorlopend geopend. Ook nieuw zijn de salons op de bovenverdieping. "Daar plaatsen we enkele relaxzetels voor mensen die willen aperitieven of gewoon iets drinken. Op die manier geraken niet alle tafels volzet met mensen die enkel iets willen drinken."





De opening staat gepland voor midden juni. Eenmaal de website - www.o-dette.be - eind deze week online staat, kan men online reserveren. (WDH)