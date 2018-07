Tweewoonst onbewoonbaar na brand 02 juli 2018

Een tweewoonst aan de Kwakkelberg in Geel is zaterdagavond iets na 22 uur onbewoonbaar verklaard na een brand in een van de twee woningen. De brand begon achteraan in de linkse woning en vernielde het grootste deel van de achterbouw. Vooraan was de schade minder, maar toch is de woning volledig onbewoonbaar verklaard. De woning rechts liep vooral rookschade op. "Volgens de eigenaar hoorde hij achteraan buiten geknetter en zag hij de haag in brand staan, maar het is niet helemaal duidelijk of de brand nu van binnen naar buiten is gegaan of omgekeerd", zegt Bart Cools van de Brandweerzone Kempen post Geel. "Een verbindingsbuis tussen de twee woningen was opgespoten met isolatieschuim en dat schuim is beginnen smelten. Daardoor zat ook de rechtse woning volledig onder de rook." Niemand geraakte gewond. Voor de bewoner, een alleenstaande vader met twee kinderen, en de bewoonster in het andere pand is voor opvang gezorgd. (VTT)