Tweede editie van vernieuwde Geel Wintert afgetrapt Wouter Demuynck

30 november 2018

21u43 0 Geel De tweede editie van winterevenement Geel Wintert is vanavond van start gegaan op de Markt. In vergelijking met vorig jaar zorgde concessiehouder Satellite Ice voor tal van vernieuwingen zoals een reuzenrad en een grotere winterbar.

De eerste editie van Geel Wintert was vorig jaar geen onverdeeld succes. Het stadsbestuur vond dat het evenement te weinig volk naar de Markt lokte en ijverde eveneens voor meer animatie. Die boodschap is bij concessiehouder Satellite Ice duidelijk aangekomen. In vergelijking met vorig jaar werden heel wat zaken anders aangepakt. “We hebben rekening gehouden met de wensen van de standhouders, het bestuur, de inwoners en de lokale handelaars”, vertelt Ronald Steegmans, die samen met Timothy Quintens dit jaar de organisatie in handen heeft. Beiden hebben ze een eenmanszaak, waarmee ze evenementen mee coördineren, en werden ze ingehuurd door Satellite Ice. “Zo hebben we beslist het terrein transparanter te maken en helemaal open te gooien, terwijl dat vorig jaar nog helemaal dicht was. Nu is het evenement ook voor de omliggende handelszaken interessanter. De winterbar, zowel binnen als buiten, is qua oppervlakte verdubbeld. Daar zullen tal van optredens, dansavonden en DJ-sets georganiseerd worden.”

Op Geel Wintert staan daarnaast 11 eet- en shopstandjes, een zestal attracties en een schaatsbaan. “We hebben ervoor gezorgd om de ruimte optimaal te benutten. De oppervlakte is hetzelfde gebleven tegenover vorig jaar, maar alles lijkt nu veel ruimer, onder meer omdat we de schaatsbaan hebben verplaatst.” Dé blikvanger is het nieuwe Big Eli Wheel, een nostalgisch reuzenrad uit 1937. Het rad van zo’n 20 meter hoog biedt een feeëriek uitzicht over Geel. “Het reuzenrad is er gekomen dankzij onze samenwerking met lokale handelaars, want daaraan is wel een serieus prijskaartje verbonden.” De nieuwe kerststal, een samenwerking tussen Toerisme Geel en de opleidingen Houtbewerking en Dierenzorg van Kogeka, opent op 9 december.

Hoeveel bezoekers er vorig jaar in totaal waren is niet duidelijk, maar Ronald Steegmans is ervan overtuigd dat er dit jaar beter zal gedaan worden. “Enkel van de schaatsers hadden we een indicatie. Vorig jaar waren dat er zo’n 10.000, dit jaar hebben al meer dan 10.000 mensen gereserveerd om te komen schaatsen. Voor ons is de editie pas geslaagd als iedereen tevreden is: de bezoekers, het bestuur, de standhouders en de lokale handelaars.”

Bij een groep vriendinnen uit Geel en omgeving viel het reuzenrad alvast in de smaak, net zoals de andere aanpassingen. “We zijn direct naar het reuzenrad gekomen, da’s toch een beetje old school”, lachen ze. “Tegenover vorig jaar vind ik het alvast beter”, zegt Sarah Schepers. “Het lijkt veel groter en het voelt aangenamer zonder al die hekken er rond. Zo is het een pak mooier.”

Geel Wintert is van maandag tot donderdag open vanaf 14 tot 21 uur en van vrijdag tot zondag van 14 tot 23 uur. Op 24 december en 31 december wordt er uitzonderlijk vroeger gesloten. Het winterevenement staat nog tot 6 januari op de Markt.