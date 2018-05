Tweede editie van de Zorgacademie 17 mei 2018

02u47 0

In maart lanceerde het Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel de Zorgacademie, een informatieproject dat toegankelijk is voor iedereen. Vier keer per jaar geven specialisten gratis advies over verschillende gezondheidsonderwerpen. Het initiatief lokte een 100-tal bezoekers naar de eerste editie en op 23 mei komt er een vervolg met lage rugpijn als onderwerp.





Op 23 mei zijn er opnieuw twee infosessies van ongeveer anderhalf uur: om 9.30 uur en om 18 uur. Dr. Van Akeleyen, anesthesist dr. Van Der Vorst en neurochirurg dr. De Mulder geven ditmaal een uiteenzetting over lage rugpijn. Deelname is gratis maar inschrijving is verplicht voor kandidaat-deelnemers, via ziekenhuisgeel.be of via secretariaat revalidatie 014/57.70.35.





Tijdens de infosessies kom je te weten wat de oorzaak is van de kwaal maar er worden ook praktische tips aangereikt waarmee je thuis aan de slag kan. Zowel preventietips om gezondheidskwalen te voorkomen als tips om pijn te verlichten komen aan bod. (WDH)