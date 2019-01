Twee vrouwelijke verdachten van inbraak gevat dankzij ANPR-camera Wouter Demuynck

02 januari 2019

17u47 0 Geel Politieagenten van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout konden op kerstavond twee vrouwen oppakken die verdacht worden van een inbraak op 14 december 2018 in Geel. De aanhouding van het vrouwelijke duo werd afgelopen vrijdag door de raadkamer bevestigd.

Maandag 24 december 2018 omstreeks 11.13 uur registreerde een ANPR-camera op de grens van Kasterlee met Geel een verdacht voertuig dat in de richting van Geel aan het rijden was. Het voertuig met Duitse nummerplaat stond sinds 14 december 2018 geseind en zou betrokken zijn bij een inbraak in Geel. Bij die inbraak werden twee vrouwen opgemerkt. “Onmiddellijk werd een interventieploeg uitgestuurd. Op de ring van Geel, ter hoogte van het kruispunt met Rauwelkoven, merkte de interventieploeg het voertuig op”, vertelt korpschef Dirk Van Aerschot. “In het voertuig zaten twee vrouwen die zich zeer zenuwachtig gedroegen. De ploeg kon het voertuig tot stilstand brengen en controleerde de inzittenden.”

In het voertuig werd een zwarte gereedschapskoffer met inbrekersmaterialen (koevoet, mes, handschoenen, schroevendraaiers...) aangetroffen. Al snel herkende een politieman één van de vrouwen en linkte haar aan de inbraak in Geel die gebeurde op 14 december 2018. Het vrouwelijke duo, een 25-jarige vrouw uit Nederland en 26-jarge vrouw uit Frankrijk, werd gearresteerd en voor verder onderzoek door de lokale recherche meegenomen. De betrokkenen werden onder aanhoudingsmandaat geplaatst door de onderzoeksrechter. Hun aanhouding werd later door de raadkamer bevestigd.