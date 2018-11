Twee verdachten van vandalisme aan station opgepakt Wouter Demuynck

23 november 2018

12u51 0 Geel De lokale politie heeft twee verdachten van vandalisme aan het station opgepakt. Begin november werden daar enkele voertuigen, bloembakken en een snoepautomaat beschadigd.

In de nacht van donderdag 1 op vrijdag 2 november 2018 trokken vandalen een spoor van vernieling doorheen enkele straten van Geel. Heel wat voertuigen, bloembakken en een snoepautomaat aan het station in Geel werden beschadigd. Ook een fiets werd op de treinsporen gegooid. Aan de hand van de beschadigingen kon een traject gereconstrueerd worden: De Billemonstraat - Amandus De Vosstraat - Kanunnikenblok - Schoolsteeg - Station.

“In de Billemonstraat en Kannunikenblok werden vuilbakken op straat gegooid. In de Amandus De Vosstraat werd een voorruit van een wagen zwaar beschadigd. In de Schoolsteeg werden bij drie wagens vernielingen aangebracht: ruitenwissers en een autospiegel werden afgebroken. Op het perron van het station van Geel werd een snoepautomaat vernield en de inhoud ervan gestolen”, zegt Dirk Van Aerschot, korpschef van politiezone Geel-Laakdal-Meerhout. “Op sociale media plaatsten we een oproep naar getuigen en/of beeldmateriaal. Na doorgedreven onderzoek en tips via sociale media kwamen twee verdachten - afkomstig uit Geel en Mol - in beeld. Beide mannen werden verhoord, legden volledige bekentenissen af en zullen zich voor de rechter moeten verantwoorden.”