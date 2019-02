Twee tieners met 108 gram cannabis betrapt op camping van Reggae Geel Jef Van Nooten

05 februari 2019

13u39 0 Geel Twee tieners uit Nijlen werden op Reggae Geel betrapt met ruim honderd gram cannabis. Ze riskeren nu een effectieve gevangenisstraf voor drugshandel.

M.V.H. (18) en N.V.G. (18) uit Nijlen werden op 3 augustus vorig jaar door de politie betrapt op de camping van het festival Reggae Geel. “De politie merkte V.H. op met op zijn schoot een zak met 108 gram cannabis. V.G. zat naast hem en was met een precisieweegschaap knijpzakjes aan het vullen met cannabis”, zegt aanklager Elke Van Dijck.

Rond het duo zaten enkele jongeren. Zij verklaarden dat ze cannabis bij het tweetal hadden gekocht. Eén van hen was minderjarig, hetgeen een verzwarend element is voor het openbaar ministerie. M.V.H. zou ook de twee maanden voordien al cannabis verkocht hebben. Hij riskeert 15 maanden cel. Voor zijn vriend N.V.G. was het de eerste keer dat hij dealde. Tegen hem vorderde de aanklager 1 jaar cel. Beiden riskeren ook een boete van 8.000 euro.

M.V.H. geeft toe dat hij in de fout ging, maar vraagt een opschorting van straf. “Hij studeert nog en heeft een blanco strafblad nodig om nadien aan werk te geraken”, aldus zijn advocate. Zijn kompaan N.V.G. benadrukt dat het in zijn ogen niet om handel ging. “Er is gewoon wat drugs aangekocht met vrienden.” Zijn advocaat voegde er aan toe dat de minderjarig aan wie drugs werden verkocht slechts enkele maanden jonger was dan de beklaagden zelf.

Vonnis op 5 maart.