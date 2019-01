Twee Poolse verdachten van zware diefstal gevat Wouter Demuynck

15 januari 2019

15u35 4 Geel In de nacht van zaterdag op zondag werden in Geel twee mannen gevat die in aanmerking komen voor meerdere diefstallen. Het voertuig - en de nummerplaten - waarmee de mannen zich verplaatsten, bleek gestolen te zijn. De verdachten werden verhoord en verschenen maandagvoormiddag voor de onderzoeksrechter. Hun aanhouding werd bevestigd.

Zondag 13 januari omstreeks 4 uur ’s nachts merkte een interventieploeg van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout een bestelwagen op in de Snelwegstraat in Geel.

“Toen de ploeg besloot het voertuig en de inzittenden te controleren, namen zij onmiddellijk de vlucht. De interventieploeg ging er meteen achteraan en riep bijstand in van andere ploegen. De bestelwagen reed zich echter klem in een doodlopende straat, waarna de inzittenden te voet wegvluchtten. Na een doorgedreven zoekactie konden de verdachten gearresteerd worden”, vertelt korpschef Dirk Van Aerschot.

In het voertuig werden vermoedelijk gestolen goederen gevonden. Of de verdachten in aanmerking komen voor andere inbraken, wordt momenteel verder onderzocht.

De verdachten, twee veertigers met Poolse nationaliteit, zijn bekend bij het gerecht. Beide mannen werden voor onderzoek door de lokale recherche verhoord. Zij verschenen maandag voor de onderzoeksrechter, die hun aanhouding bevestigde. Het verdere onderzoek is lopende.