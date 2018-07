Twee jaar werken op Tessenderloseweg 04 juli 2018

Vanaf 31 juli starten de werken aan Tessenderloseweg. Naast een vrijliggend fietspad legt de aannemer ook een gescheiden rioleringsstelsel aan. De werken duren twee jaar. De straat is in die periode volledig afgesloten voor het verkeer. De omleiding loopt langs Winkelomseheide en Hezemeerheide II. Vanuit Geel naar Meerhout volg je als fietser ook de omleiding voor doorgaand verkeer. Fietsers vanuit Meerhout naar Geel kunnen een fietsomleiding volgen die verschilt per fase. Op www.geel.be/tessenderloseweg vind je meer info over de werken en de omleiding. (VTT)