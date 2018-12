Twee jaar voorwaardelijk voor steekpartij bij drugsdeal Jef Van Nooten

19 december 2018

10u44 0 Geel De 24-jarige Melvin V.D.V. uit Geel mag de gevangenis verlaten. De man zat de voorbije vijf maanden achter de tralies nadat hij een andere Gelenaar tot twee keer toe aanviel met een mes. De rechtbank veroordeelt hem nu tot een voorwaardelijke celstraf van 2 jaar.

Melvin V.D.V. verkocht cannabis. Op 4 juli had hij een klant over de vloer die drugs kwam kopen. Toen die na de aankoop nog ter plaatse een joint wilde roken in het appartement ging Melvin door het lint. Hij haalde een broodmes in de keuken en stak er mee richting de borst van het slachtoffer. Kort daarna ging hij opnieuw naar de keuken. Deze keer om een vleesmes te halen. Daarmee doorboorde hij de bovenarm van zijn slachtoffer. Het parket beschouwde de steekpartij aanvankelijk als een moordpoging. Over de voorbedachtheid was er geen twijfel, maar uiteindelijk meende het openbaar ministerie dat er onvoldoende bewijzen waren voor de intentie tot doden. Het parket vorderde wel nog een effectieve celstraf van 3 jaar voor de steekpartij en de cannabisverkoop. De rechtbank houdt het op een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 jaar. Alleen de vijf maanden die Melvin V.D.V. al in voorhechtenis heeft gezeten, is effectief uitgesproken. De belangrijkste voorwaarden om niet terug naar de gevangenis te moeten, is dat hij zich laat begeleiden voor zijn drugsproblematiek en autismestoornis.

Het slachtoffer krijgt alvast een schadevergoeding van 3.486 euro. Dat kan later nog oplopen afhankelijk van eventuele blijvende esthetische schade.