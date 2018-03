Twee jaar cel voor inbraken 29 maart 2018

02u31 0

De 37-jarige Roemeen Vinetou I. is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar voor twee zware diefstallen in Geel. De man pleegde in november 2017 een inbraak bij Laborex in Geel en ging er aan de haal met heel wat werkmateriaal. Daarnaast probeerde hij ook nog in te breken bij Van Loo Projects. De man probeerde ook nog een minderjarige te doen opdraaien voor de feiten, maar dat lukte uiteindelijk niet. (VTT)