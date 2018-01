Twee inbraken in zelfde straat 26 januari 2018

Aan de Larumsebrugweg in Geel zijn woensdagavond twee inbraken vastgesteld. Op één locatie is een tuinberging opengebroken. De dieven gingen er aan de haal met werkmateriaal.





Een eindje verderop in de straat is een elektrische fiets ontvreemd uit een garage. (JVN)